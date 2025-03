A rendição de Gustavo Quinteros no Grêmio 

Após derrota na final do Campeonato Gaúcho, Quinteros busca alternativas para mudar o patamar do Grêmio na temporada. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O inicio do trabalho do técnico Gustavo Quinteros no Grêmio indicava uma equipe com dois volantes, um articulador e dois extremas. Essa lógica reinou até o final do Gauchão, mas a dificuldade apresentada pelo time do Inter parece ter modificado completamente os pensamentos do treinador.

O jogo treino diante do Azuriz na manhã de quarta-feira (26), no CT Luiz Carvalho, deu mostras que o treinador tricolor pode estar mudando de opinião. Durante parte do trabalho, o time principal atuou com três volantes, um meia e dois atacantes, indicando um espécie de "rendição" do técnico às suas próprias iniciativas.

O time principal, que foi utilizado na terceira parte do trabalho, teve Dodi, Camilo, Edenilson e Cristaldo no meio campo, mudando de forma radical os movimentos da equipe por toda a temporada até aqui. Arezo e Pavon foram os atacantes, dando mostras de que o Grêmio deve se apresentar de forma diferente na estreia do Brasileirão.