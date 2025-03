E o Grêmio deu um péssimo recado

Jorge, que disputou o Gauchão pelo Pelotas, foi contratado pelo Grêmio. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

Eu começo esse texto pedindo desculpas ao goleiro Jorge, 23 anos, recentemente contratado pelo Grêmio junto ao Pelotas. E faço isso porque acredito muito na evolução profissional e na capacidade das pessoas de trabalharem forte e receberem uma grande oportunidade pelo seu esforço, e foi exatamente isso que aconteceu com este atleta. Meu viés, no entanto, fala do Tricolor, das suas categorias de base, e do recado dado, com esse negócio, ao trabalho do clube e dos meninos de Eldorado.

O Grêmio não cansa de dizer que valoriza a base e que essa é a sua prioridade, e a contratação do goleiro Jorge rasga esse discurso de maneira implacável. O clube foi em busca de um terceiro goleiro, ainda inexperiente, para compor grupo, e deixou em segundo plano alguns atletas que lutavam por espaço. Esse negócio não se justifica por nenhum aspecto e coloca em dúvida o trabalho realizado na nossa base, além, é claro, de jogar um balde água fria nos jovens que esperam por uma oportunidade.

Este recado subliminar que o Grêmio construiu com a contratação do goleiro Jorge precisa ser amplamente discutido. Quando se trabalha a cabeça de jovens atletas, é necessário deixar claro que o próprio clube cria a solução para o plano profissional deles, e fechar espaços com atletas não confirmados reforçam a tese de que o clube, na verdade, não valoriza o seu próprio trabalho de base.

Nos últimos anos, vimos muitos jogadores deixando o Grêmio sem sequer serem testados e, neste último reforço, abrimos novos flancos para que muitos deixem de acreditar que possam ter oportunidades no próprio Tricolor. Está na hora de entender, definitivamente, que as ações têm reflexos, por mais banais e comuns que possam parecer.

Por fim, torço muito para que o goleiro Jorge tenha muito sucesso por aqui, ganhando a confiança de todos e seja, no futuro, titular do nosso time. Confesso, no entanto, que torço também para que os jovens jogadores que estão trabalhando em Eldorado, e que acompanham todos esses movimentos, não desistam do Grêmio.