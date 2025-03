O Grêmio foi mal planejado?

O sorteio da Copa Sul-Americana , somado aos jogos já marcados de Brasileirão e Copa do Brasil, impôs ao Tricolor logísticas pesadas em incríveis 18 jogos que serão disputados nos próximos dois meses.

A discussão, por isso, se voltou ao próprio Grêmio. Todos sabiam que essa maratona iria ocorrer e o clube, diante das próprias reclamações, sugere que não estava preparado para isso. Não haverá, por óbvio, tempo de treinamento, mas todos já sabiam disso antes mesmo do sorteio.

Dificuldades criadas pelo próprio clube

Alegar falta de tempo para treinar, neste momento, não pode mais ser considerado. O Tricolor sabia que precisava estar pronto no início da maratona e só não está em razão de dificuldades criadas pelo próprio clube, como a demora na efetivação dos negócios e a chegada do reforços.

Agora, a bola está com Quinteros e é dele a responsabilidade de entregar um time mais competitivo nestes jogos, que não podem servir de desculpa para nada. Reclamar de algo, neste momento, é deixar claro que o clube planejou mal, e nenhum gremista quer imaginar que isso possa ter acontecido.

