Grêmio anuncia a contratação do goleiro Jorge, ex-Pelotas

Jogador de 23 anos atuou no clube do sul do Estado no Gauchão deste ano

22/03/2025 - 11h14min Atualizada em 22/03/2025 - 14h25min