Sem desculpas para o técnico do Grêmio

Grêmio buscou o treinador argentino para jogar melhor e de forma mais competitiva. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O calendário do futebol brasileiro é sempre desgastante. Todos sabiam, no entanto, que o ano de 2025 seria ainda pior em razão do mundial de clubes, que ocorrerá na metade da temporada. Isso não deve, pelo planejamento prévio, servir de desculpa para a montagem de qualquer trabalho, por mais inicial que possa ser. E o Grêmio se enquadra exatamente neste ponto.

O técnico Gustavo Quinteros, quando chegou ao Tricolor, sabia de todos os detalhes que envolviam a montagem do time e o tempo necessário para a execução do trabalho. Desde os primeiros reforços até mesmo ao apertado calendário que teria, o treinador precisava saber que a essa altura era preciso, ao menos, ter um time ideal definido. A dura relação de jogos do Grêmio nos próximos dias será um teste forte para Quinteros, que jamais poderá utilizar a falta de tempo como resposta para alguma dificuldade.

Os principais adversários do país estão rigorosamente na mesma situação do Grêmio, e este é o ponto de encontro entre a ilusão e a realidade. Será preciso, simplesmente, dar resultado, montando uma equipe competitiva e capaz de enfrentar equipes em melhor estágio. A alegação de falta de tempo, que poderia justificar algum desconforto, se perderá na comparação com quem estiver melhor.

O Grêmio de Gustavo Quinteros precisa jogar bem e a hora exata chegou. Se o regional é uma competição que permite experimentos, os jogos, a partir de agora, obrigarão uma melhor resposta do treinador e dos jogadores.

Não será permitido desculpas. O Grêmio buscou o técnico argentino para jogar melhor e de forma mais competitiva, e é só isso que se espera do trabalho do clube.