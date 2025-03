Grêmio joga por uma "taça" na estreia do Brasileirão

Tricolor de Quinteros precisa readquirir confiança o quanto antes. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio estreia no Brasileirão, no próximo sábado (29), contra o Atlético-MG, em um jogo cercado de dúvidas. O time de Gustavo Quinteros, obrigatoriamente, precisa readquirir a confiança para enfrentar a competição com segurança. Podemos dizer, inclusive, que o jogo contra o Galo é uma "Copa" e a confiança do grupo é o prêmio que estará em jogo.

Estamos chegando no mês de abril e o Grêmio ainda não tem um time titular definido. Até mesmo o esquema tático está em discussão. Claramente, alguns jogadores não se adaptaram a forma como propõe Quinteros e a equipe não adquiriu identidade em razão disso.

Só que o tempo passou e a hora da verdade começa exatamente no sábado à tarde. O Grêmio não tem mais espaço para testes e um resultado negativo aumentará, e muito, a desconfiança em relação ao trabalho atual. O jogo, por tudo, ganha componentes cada vez mais decisivos.

O técnico Gustavo Quinteros ainda espera por reforços e talvez a diretoria coloque, nesta janela interna, mais jogadores a disposição. O time, no entanto, precisa jogar bem agora e todos esperam que o sábado seja de boas notícias, preferencialmente com uma "taça" para comemorar. A volta da confiança é o principal reforço do Grêmio neste momento.