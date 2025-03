Novo goleiro do Grêmio  admite surpresa com oportunidade: "Provar que meu lugar é aqui" 

O Grêmio realizou nesta quarta-feira (26) a apresentação de Jorge como reforço do clube . O goleiro de 23 anos, que assinou contrato por duas temporadas com o clube gaúcho, reconheceu que a oportunidade o surpreendeu . Mas ele garantiu que está pronto para confirmar a aposta feita pela direção em sua contratação.

— Tenho qualidade para jogar. Fiz muitos jogos nos últimos anos. Respeito os dois. Volpi e Grando estão já representando bem no cenário nacional — comentou.

Quem é Jorge

Naturalidade : Santa Cruz do Sul

