Como o Grêmio prepara a defesa para a estreia no Brasileirão

Wagner Leonardo custou R$ 26 milhões ao Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A defesa do Grêmio é a grande dor de cabeça de Quinteros para o início do Brasileirão. Depois de uma boa sequência no início do Gauchão, sem sofrer gols nas primeiras quatro rodadas das competição, o setor desandou recentemente.

O Tricolor sofreu 10 gols nos últimos seis jogos. Para solucionar essa dificuldade, o clube aposta que o período de treinos desde o fim do Estadual ajudará a minimizar as dificuldades mostradas na linha defensiva.

Um dos motivos de confiança na comissão técnica de melhorar o rendimento no setor passa pela dupla Jemerson e Wagner Leonardo. Apesar deles formarem a dupla com mais gols sofridos no ano (veja os números abaixo), os dois defensores sãos avaliados internamente como os jogadores com as características mais próximas ao que é desejado por Quinteros. A direção ainda busca no mercado a contratação de mais um zagueiro, mas após investir R$ 26 milhões em Wagner Leonardo, a aposta é de que as opções atuais serão suficientes para o momento.

— O Wagner Leonardo eu conheço bem. Acompanhei a trajetória dele. É um líder. Um zagueiro que se impõe, que tem o controle por ser uma liderança. Veio com moral para o Grêmio, já tem gol em Gre-Nal. A questão é a adaptação mesmo. Isso leva tempo. O time começa pelos ajustes defensivos. O treinador é o principal responsável para isso. Precisa treinar essa questão. Dar confiança aos jogadores e treinar — opina Agnaldo Liz, ex-zagueiro e campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 1994.

Manutenção da dupla de zagueiros

Ídolo do Grêmio, e um dos zagueiros mais exaltados da história do clube, Ancheta entende que Quinteros conta com as opções para fazer o setor apresentar bom rendimento. Mas que depois dos outros testes, o momento é de apostar na manutenção da dupla entre Jemerson e Wagner Leonardo.

— São bons jogadores. precisam ser testados. Se já testou outras opções e não teve a resposta, a solução é apostar. É difícil até opinar. É uma boa opção. precisam provar em campo, fazer a parte deles — comenta.

A sequência de Jemerson e Wagner Leonardo juntos é uma das apostas no clube para apresentar bom rendimento no setor contra o Atlético-MG. Enquanto a direção ainda não entrega mais um defensor para Quinteros, a tendência é de que a linha defensiva tenha os dois zagueiros juntos. Um ponto considerado fundamental pelo técnico. O problema é quem em 14 jogos na temporada, Quinteros só conseguiu repetir duas vezes a defesa. E nas duas situações, teve a dupla Jemerson e Wagner Leonardo.

Uma outra peça que poderia ser testada na composição do sistema defensivo não será opção no momento. Luan Cândido, que jogou como zagueiro pelo Bragantino, terá oportunidades para disputar com Lucas Esteves a posição de lateral-esquerdo. Além dos titules, Gustavo Martins e Rodrigo Ely serão as demais alternativas para a estreia no Brasileirão deste sábado, às 18h30min, contra o Atlético-MG.

O rendimento das duplas de defesa

Jemerson e Wagner Leonardo – 4 jogos (7 gols sofridos)

Rodrigo Ely e Jemerson – 4 jogos (2 gols sofridos)

Gustavo Martins e Natã – 2 jogos (0 gols sofridos)

Gustavo Martins e Jemerson – 2 jogos (0 gols sofridos)

Rodrigo Ely e Gustavo Martins – 1 jogo (2 gols sofridos)

Gustavo Martins e Wagner Leonardo – 1 jogo (2 gols sofridos)

A sequência da linha defensiva do Grêmio em 2025:

João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk (Brasil-Pel 0x0 Grêmio)

João Pedro, Gustavo Martins, Jemerson e Mayk (Grêmio 4x0 Caxias)

João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery (Monsoon 0x3 Grêmio)

João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (Grêmio 5x0 São Luiz)

João Lucas, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Viery (Juventude 2x0 Grêmio)

João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (Grêmio 1x1 Inter)

João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Pedro Gabriel (Grêmio 5x0 Pelotas)

João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery (Ypiranga 0x1 Grêmio)

João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves (São Raimundo-RR 1x1 Grêmio)

João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Grêmio 2x1 Juventude)

João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Juventude 2x1 Grêmio)

João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Grêmio 0x2 Inter)

João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido (Athletic 3x3 Grêmio)

Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Inter 1x1 Grêmio)

