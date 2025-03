Finalmente chegou a hora de ver o novo Grêmio

Grêmio terá jogo duro hoje à noite. LUCAS UEBEL / Grêmio,Divulgação

Neste sábado, na Arena, com mudanças em todos os setores do time e, talvez, de esquema, o Grêmio faz sua estreia no Brasileirão contra o sempre badalado Atlético-MG.

Isto é, a partir das 18h30min de hoje vamos saber o que dá para esperar do Tricolor na competição.

Jogo duro, que vai exigir da turma do técnico Gustavo Quinteros uma atuação muito melhor do que vimos no Gauchão, se quiser sofrer menos.

