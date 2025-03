O que a primeira rodada do Brasileirão reserva para os gaúchos

Fábio Matias, Gustavo Quinteros e Roger Machado comandam os clubes do Rio Grande do Sul na Série A. Montagem sobre fotos de Fernando Alves,Lucas Uebel e Ricardo Duarte / Juventude/Divulgação,Grêmio/Divulgação e Inter/Divulgação

Flamengo e Inter às 21h deste sábado (29), no Maracanã. Este é o jogo mais difícil da primeira rodada do Brasileirão. Tudo na teoria, pois o campo adora nos apresentar surpresas.

O Flamengo tem desfalques importantes. O Inter vai com a garrafa cheia. Jogados rodados como são os colorados gostam muito deste tipo de jogo.

Também neste sábado, mas às 18h30min, o Grêmio recebe o Atlético Mineiro, que vem com Hulk e Júnior Santos. Jogo muito difícil.

Quinteros jogará com três volantes, pois entendeu que é preciso ter marcação forte, ainda mais com adversários com esta capacidade.

No mesmo horário que o Tricolor entra em campo, o Juventude enfrenta o Vitória em sua casa, o Estádio Alfredo Jaconi. Um jogo para fazer três pontos. Não dá para desperdiçar.

