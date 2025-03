Quinteros prepara time do Grêmio para jogo-treino antes do Brasileirão 

Time de Quinteros fará teste contra o Azuriz. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros comandou um treinamento tático na manhã desta terça-feira (25) no CT Luiz Carvalho. O treinador preparou a equipe para o jogo-treino que será realizado nesta quinta-feira (26), contra o Azuriz-PR, também no CT gremista.

A ideia do argentino é trabalhar com a base do time que estará em campo na estreia gremista no Brasileirão, sábado (29), contra o Atlético-MG. A equipe titular ideal não será utilizada por conta das ausências dos selecionáveis Villasanti e Cristian Olivera, além do lesionado Braithwaite. Outra importante opção para o ataque é Aravena. O chileno também será desfalque por conta da data Fifa.

O lateral João Pedro e o volante Cuellar estão treinando normalmente e devem retomar suas vagas no time titular. Recuperado da cirurgia no quadril, o zagueiro Kannemann ainda não ficará à disposição para a estreia no Brasileirão

Para a atividade contra o Azuriz, o Grêmio poderá ter uma formação inicial com Volpi, João Pedro, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves formando o sistema defensivo. Camilo e Cuellar devem formar a dupla de volantes. Edenilson, Monsalve e Cristaldo disputam um lugar na equipe. O setor ofensivo poderá ter Pavon, Amuzu e Arezo.