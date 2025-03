Dra. Rosângela promete divertir a plateia caxiense com o stand-up "Tratamento de Choque"

O stand-up está marcado para este sábado (29) , às 20h, no Teatro Murialdo, em Caxias do Sul . Ainda há ingressos à venda (veja mais ao lado).

Dessa vez, ela está de volta com um espetáculo novo, prometendo ser a cura para todos os males do coração, da mente e da alma. No consultório dela, tudo é possível. Além do texto bem humorado, a Dra. Rosângela mescla cenas musicais durante o espetáculo, tocando diversos instrumentos e dando um show à parte.