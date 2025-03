A boa notícia do jogo-treino do Grêmio

Arezo marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 contra o Azuriz. Lucas Uebel / Grêmio

O Tricolor realizou um último teste antes da estreia no Brasileirão, um jogo-treino contra o Azuriz, no CT Luiz Carvalho. Embora tenha sido uma atividade fechada, algumas informações vieram a público.

A boa notícia é que Arezo fez gol. Ele será o nosso titular nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana.

Tudo bem que o adversário tem muito menos qualidade do que os que vamos enfrentar nessas competições, mas é sempre importante marcar gols, ainda mais na vida de um centroavante que vai ter uma oportunidade de mostrar seu valor nos próximos dias.

Pela informação dos nossos repórteres, foi uma atividade dividida em três tempos de aproximadamente 30 minutos cada, com equipes alternadas.

Porém, Cuéllar e João Pedro não estiveram presentes na equipe considerada a principal. Será que poderemos ver algumas mudanças no sábado?

Lateral direito titular

Já tinha escutado falar que João Pedro havia perdido espaço no time, o que, para mim, é um erro. Tem suas falhas, mas ainda assim é o melhor da posição até o momento.

Igor Serrote foi o titular da final do Gauchão e foi substituído por João Lucas, mesmo com João Pedro no banco. Naquela oportunidade, achei que havia sido preterido por estar voltando de lesão.

Companheiro de Villasanti

E Cuéllar? Era nítido que ele não estava 100% adaptado nos jogos em que entrou, mas será que ainda não está pronto?

Confesso que estou ansiosa para sábado e com saudades de me irritar com o Grêmio.