Ex-Grêmio troca clube paulista pelo CRB para a disputa da Série B

Uma cria da base do Grêmio está próximo de trocar a Portuguesa pelo CRB para a disputa da Série B. O volante Fernando Henrique, revelado pelo clube em 2021, mas que trocou o Tricolor pelo Cruzeiro há duas temporadas, deve assinar nos próximos dias um empréstimo com os alagoanos. O clube monitora à distância, já que tem 40% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos.

Trajetória

O atleta chegou a se firmar como titular em Porto Alegre, mas perdeu espaço no ano que culminou no último rebaixamento gremista. Depois, ele quase foi envolvido numa negociação com o Bragantino, brecada após repercussão negativa pela liberação sem compensação. No total, pelo Grêmio, o meio-campista teve 23 partidas em duas temporadas com uma assistência.