O Grêmio não passa segurança

O que não chega a ser uma novidade entre os gremistas. Há muitos anos vejo uma certa insegurança da torcida neste departamento. Mesmo que, aparentemente, seja algo simples de ser tratado, sem uma intervenção cirúrgica, não vejo nenhum problema do atleta tratar com médicos da sua confiança.

Volta dos selecionáveis

Nesta quarta-feira (26), Quinteros receberá o reforço de Villasanti, Kike Olivera e Aravena nos treinamentos do CT Luiz Carvalho. O trio estava à disposição de suas seleções para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo .

Assim, o treinador terá todo mundo a disposição para os últimos dias de preparação da equipe antes da estreia no Brasileirão, diante do Galo, no sábado (29). Não dará tempo do trio participar do jogo treino contra o Azuris, ainda nesta quarta.