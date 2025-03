Os últimos detalhes para Quinteros ajustar no Grêmio antes do Brasileirão

Quinteros disse que o time que empatou o Gre-Nal decisivo do Gauchão pode ser um indício de formação. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros concedeu entrevista exclusiva aos nossos colegas de Zero Hora e Rádio Gaúcha, Marco Souza e Geison Lisboa. No papo, o treinador revelou que está preparando um Grêmio com variações de esquema para a estreia do Brasileirão e demais compromissos da equipe.

Quinteros quer ter alternativas ensaiadas para várias situações de jogo, podendo ter um meio-campo com dois volantes e um meia ou até mesmo dois meias e um volante.

Ele chegou a citar que o time que empatou o Gre-Nal decisivo do Gauchão no Beira-Rio pode ser um indício de formação, com um meio-campo mais “reforçado”. Naquela oportunidade, Edenílson ocupou a vaga de um meia de criação. Confesso pra vocês que estou muito curiosa para saber a escalação de sábado, pois tenho muitas dúvidas de como Quinteros vai montar o time.

Hora de estreitar os laços

Além de uma vitória, o torcedor espera recuperar o mínimo de confiança no time no próximo sábado. Um resultado positivo diante do Galo, combinado com um desempenho minimamente competitivo, pode reaproximar time e torcida, já que a expectativa ficou um pouquinho abaixo depois dos últimos jogos do Gauchão.