O Grêmio está escalado para enfrentar o Inter pela decisão do Gauchão de 2025. A equipe de Gustavo Quinteros terá duas mudanças para o confronto. Igor Serrote entra na lateral direita na vaga de João Pedro e Edenilson será o titular no meio de campo.

Assim, o Grêmio está escalado com Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo, Amuzu, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite.

Banco de reservas

No banco de reservas, o boliviano tem a disposição Gabriel Grando, João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Ely, Viery, João Lucas, Cuéllar, Dodi, Monsalve, Cristaldo, Pavon e Arezo.

Depois de perder por 2 a 0 na Arena, o Tricolor precisa vencer por três gols de diferença Beira-Rio para conquistar o título no tempo regulamentar ou por dois para levar a disputa para os pênaltis. O jogo começa a partir das 16h deste domingo (16).

Escalação do Grêmio para o Gre-Nal 446

