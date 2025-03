Inter vai à campo com o mesmo time que venceu o Grêmio na ida. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Em busca do título do Gauchão 2025, Roger Machado confirmou a escalação do Inter para o Gre-Nal 446 com os mesmos titulares que venceram o Grêmio por 2 a 0 na semana passada.

Anthoni está mantido no gol, com Rochet permanecendo no banco de reservas. O mesmo vale para Valencia, que irá iniciar a partida, enquanto Borré começará o jogo no banco.

O Inter vai para o jogo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Alan Patrick, Vitinho e Carbonero; Valencia.

Opções para o banco de reservas

No banco de reservas, as opções são: Rochet, Ramon, Nathan, Rogel, Kaique Rocha, Ronaldo, Thiago Maia, Luis Otavio, Gustavo Prado, Wesley, Lucca, Borré e Ricardo Mathias.

Escalação do Inter para o Gre-Nal 446

