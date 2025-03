Grêmio oficializa empréstimo do goleiro Adriel ao Athletic

Adriel em treino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Grêmio e Athletic oficializaram, nesta terça-feira (25), a negociação envolvendo o goleiro Adriel, 24 anos. Ele será emprestado pelo Tricolor ao clube mineiro até o dia 31 de dezembro de 2025.

O Athletic tem, até o fim do empréstimo, a opção de adquirir os direitos federativos e parte dos direitos econômicos do atleta. Adriel disputará a Série B com a nova equipe.

Na última temporada, o goleiro defendeu o Bahia. Recentemente, o Grêmio renovou com o jogador até 2027.

Grêmio contrata Jorge, do Pelotas

Para suprir a saída de Adriel, o Tricolor buscou no mercado o jovem Jorge, de 23 anos, do Gaúcho de Passo Fundo, mas que atuou no Gauchão pelo Pelotas.

Ele chega para ser o terceiro na hierarquia de goleiros, que tem Volpi e Grando, ambos com um vínculo de duas temporadas.