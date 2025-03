Treino, hotel e mais treino: como será o dia de trabalho em dois turnos no Grêmio 

Quinteros comanda treino em dois turnos nesta segunda. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros prometeu e cumpriu. Nesta segunda-feira (24), os jogadores do Grêmio realizam treinamentos em dois turnos no CT Luiz Carvalho. A logística para essa atividade dupla envolve uma ida ao hotel que costumeiramente serve de concentração em dia de jogos do Tricolor em Porto Alegre.

Após o treinamento da manhã, iniciado às 9h30min, os jogadores do Grêmio vão almoçar no CT Luiz Carvalho e, após o almoço, irão para o hotel Deville. Os atletas terão um período de descanso antes do início do segundo turno de atividades do dia.

Como o treinamento do período da tarde está marcado para as 17h30min, a ideia da comissão técnica de Quinteros é que os jogadores fiquem concentrados no hotel antes da segunda atividade.

Agenda de treinamentos

A agenda de treinamentos do Grêmio ainda não apresenta o calendário para toda a semana de preparação que antecede a estreia no Brasileirão. No entanto, existe a expectativa de que mais um algum dia da semana seja também com trabalhos em dois turnos.

— Estamos mudando a forma de defender do ano anterior. Mudaram os jogadores. Estamos mudando a forma de atacar. Leva tempo. Eu tenho muita fé que, de agora em diante, temos seis, sete dias onde vamos fazer um par de dois turno para trabalhar taticamente com os mesmos jogadores — prometeu o técnico após a derrota na decisão do Gauchão.

A estreia do Grêmio no Brasileirão acontece no próximo sábado, às 18h30min, na Arena, contra o Atlético-MG.