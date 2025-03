Os dilemas para Quinteros escolher os 11 titulares do Grêmio na semana de estreia do Brasileirão

Quinteros precisa mostrar evolução após o vice do Gauchão. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio abre a semana de estreia no Brasileirão cercado de dúvidas não apenas sobre o desempenho que o time irá apresentar após a perda do Gauchão e as classificações sofridas na Copa do Brasil.

Um dos dilemas do Tricolor está em relação aos 11 jogadores que iniciarão diante do Atlético-MG, no próximo sábado (29), na Arena.

Por questões técnicas e físicas, a equipe tem disputas em aberto em todos os setores.

Os ajustes coletivos que o técnico Gustavo Quinteros sustentou precisar de tempo para fazer depois da perda do Gauchão seguirão sendo feitos a partir de duas sessões de treinos nesta segunda-feira (24).

O domingo foi de folga após o elenco treinar no sábado, na sexta e na última quinta, quando houve a reapresentação do grupo.

Sistema defensivo

As primeiras dúvidas na equipe aparecem no setor direito da defesa. Volpi está confirmado no gol, enquanto Wagner Leonardo tem agradado.

Lucas Esteves também segue como titular na lateral esquerda. Na direita, Igor Serrote recebeu elogios pela atuação no primeiro tempo do último Gre-Nal, mas João Pedro pode voltar.

Jemerson é o titular enquanto a direção busca um novo zagueiro no mercado. No entanto, a tendência é de que a nova contratação não chegue a tempo de ser inscrito no BID e estrear no sábado (29).

Independentemente de nomes, Gustavo Quinteros, que foi zagueiro ao longo de sua carreira como jogador, sustentou a necessidade de tempo para corrigir os problemas defensivos.

— Não tivemos tempo de trabalhar com a mesma defesa. Quem sabe de futebol se dá conta. É difícil assim. Esperamos que com o passar dos jogos possamos encontrar o funcionamento defensivo — avaliou o treinador após a final do Gauchão.

Dupla de volantes

Dentro da ideia de melhorar o sistema defensivo também estão as coberturas entre a função dos volantes.

Contratado para ser o primeiro homem do meio-campo, Cuéllar não esteve nas finais do Gauchão por conta de um edema na coxa esquerda.

Se o colombiano não estiver à disposição, Camilo seguirá na equipe. A segunda função do meio-campo ainda tem Villasanti como titular, apesar do baixo rendimento.

O paraguaio, porém, só treinará em Porto Alegre após defender sua seleção diante da Colômbia, na próxima terça-feira (25).

Centroavante

A lesão que tirará Martin Braithwaite dos gramados por cerca de um mês abre espaço para Arezo ganhar a primeira sequência como titular desde sua chegada ao Grêmio.

O uruguaio será a referência do ataque na arrancada do Brasileirão, com seu compatriota Cristian Olivera como o extrema do lado direito. Francis Amuzu deve ocupar a esquerda.

Meia central

O setor ofensivo tem como uma das principais dúvidas a definição de quem será o meia central.

A disputa que existe desde o começo de 2025 entre Cristaldo e Monsalve ganhou um novo candidato.

Titular no Gre-Nal do Beira-Rio, Edenilson recebeu elogios internamente, ainda que não seja um meia de origem.

O fato de o Grêmio estrear na Arena, com a necessidade maior de propor jogo, favorece para que a função seja executada por um armador.

Nesse cenário, Monsalve larga em vantagem em relação a Cristaldo, que perdeu espaço e nem sequer entrou nos Gre-Nais decisivos do Gauchão.

O adversário

Com dúvidas na escalação, o certo é que o Grêmio precisa apresentar evolução para começar o Brasileirão com o pé direito.

Adversário tricolor, o Atlético-MG conquistou o Estadual com apenas uma derrota e tem a melhor defesa entre os times da Série A nesta temporada, com apenas quatro gols em 14 partidas.