Grêmio realiza trabalhos de finalização na reapresentação do grupo principal

Pavon e Cullar ficaram no banco na última partida do Gauchão

O Grêmio deu o pontapé inicial na preparação para a segunda parte da temporada nesta manhã , no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

O lateral-direito João Pedro e o volante Cuéllar, desfalques na decisão do Gauchão, se recuperam de questões físicas e podem ser as novidades na retomada das partidas.

O Tricolor volta a campo no dia 29 de março, quando recebe o Atlético-MG, na Arena, pelo Brasileirão.

Depois de três dias de folga, os atletas realizaram uma sessão que tinha como objetivo aprimorar a finalização e a movimentação do time, algo que foi possível ver nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais.

Retorno na zaga e no meio

Dois atletas considerados titulares absolutos da equipe devem retomar espaço contra o Atlético-MG, na estreia do Brasileirão: João Pedro e Cuéllar .

O volante se recuperou de lesão muscular, enquanto o lateral-direito sentiu dores no tornozelo esquerdo, lesionado há quase um mês.

O time que entrará em campo na estreia do Brasileirão deverá ser formado nos próximos dias. Mais treinos estão marcados para os próximos dias, sem novas folgas, para que sejam feitos os ajustes necessários na equipe.

Novidade no gol

O goleiro Adriel não esteve presente na reapresentação. O atleta está em São João del Rei para assinar com o Athletic-MG. Outros atletas devem ser liberados em breve .

O goleiro Jorge, ex-Pelotas, deve treinar com o clube nos próximos dias. Um novo zagueiro deverá ser incorporado antes do fechamento da janela de transferências, no dia 11 de abril.