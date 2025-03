Villasanti não teve o mesmo desempenho no Gauchão de 2025, se comparado ao campeonato do ano passado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Destaque do Grêmio desde 2022, Villasanti passa por um momento diferente de suas últimas temporadas no Brasil. Depois de ser apontado como um dos melhores volantes do futebol brasileiro, o paraguaio não repete em 2025 o rendimento que o colocou como uma das referências do Tricolor. Um mistério que o camisa 20 e a comissão técnica tentarão resolver nos próximos 10 dias até a estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG.

Um dos primeiros pedidos feitos por Quinteros durante a negociação para o acerto com o Grêmio foi a permanência de Villasanti. Na época, o Palmeiras tinha interesse na contratação do meio-campista. E a direção atendeu ao desejo da comissão técnica.

— Já estou conversando com Villasanti um pouco para que esteja feliz. Não sei se estou me saindo bem (risos). Até como disse a ele, para ter uma temporada melhor e ir para a Europa, não em uma equipe daqui. Que vá direto! — disse Quinteros.

Números na temporada

Em relação ao Gauchão do ano passado, Villsanti apresenta algumas mudanças chave em seu rendimento. Com uma função um pouco mais ofensiva em relação a 2024, o volante roubou menos a bola dos adversários com Quinteros. Em 2024, teve média de 8,3 desarmes por partida. O número neste ano foi de 7,9, em média.

Mas também apresentou redução em uma métrica importante. Na campanha do hepta, ele teve 11 erros que renderam finalizações ao adversário. Neste ano, apenas quatro. Um indicativo de que o volante passou a atuar mais distante do gol do Grêmio.

Em números que ficam mais claros aos olhos do torcedor, Villasanti teve um Gauchão pior também na contribuição ofensiva. Ele marcou um gol e deu uma assistência em 2024. Nesta temporada, o paraguaio não marcou gols. Mas deu uma assistência.

— Ele está com dificuldade de apresentar o mesmo nível pelo Grêmio ser um time que não dá protagonismo aos volantes e meias para construir. Com Renato, o time quando recuperava a bola, tentava fazer as jogadas a partir dos volantes. Villa tem bom passe e chega na área para finalizar. O Grêmio atual não faz muita cerimônia para usar a bola longa. E quando não faz isso, termina as jogadas pelos lados do campo. São poucos os ataques que o Grêmio fica com a bola, faz muitas trocas. Isso não dá tempo para o volante chegar na zona de conclusão. Não dá o protagonismo que ele tinha anteriormente. Acredito que passe por aí a queda - opinou o comentarista Rodrigo Coutinho, do SporTV

Provável titular no Paraguai para o jogo desta quinta-feira (20) contra o Chile, Villasanti não preocupa a comissão técnica paraguaia pelas oscilações no Grêmio. Zero Hora ouviu de repórteres que acompanham a seleção do país vizinho e a avaliação é de que o volante do Grêmio segue prestigiado.

Ausente da reapresentação do Grêmio nesta quinta, assim como Aravena, Villasanti terá a chance de recuperar a forma pela seleção. E com a esperança dos gremistas de que os dias longes de Porto Alegre o auxiliem a também voltar em melhor momento para reforçar o Tricolor na estreia no Brasileirão.