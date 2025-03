Grêmio aguarda confirmação da CBF para definir logística do Brasileirão e Copa Sul-Americana 

Comissão técnica do Grêmio vai preparar elenco para maratona. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio aguarda a definição da CBF sobre as datas das partidas de início do Brasileirão para conciliar a logística de jogos com a fase de grupos da Sul-Americana.

A data base do confronto diante do Ceará, pela segunda rodada da competição nacional, é o dia 6 de abril. No dia 8, porém, o Tricolor recebe os peruanos do Atlético Grau, na Arena.

O clube aguarda a definição envolvendo a data da partida contra o Ceará para estabelecer a logística de viagens ao Paraguai, para o jogo contra o Sportivo Luqueño, no dia 2 de abril, e o duelo no Castelão, pelo Brasileirão. O confronto pela segunda rodada do Brasileirão pode ser antecipada para o dia 5 de abril.

Essa antecipação seria fundamental para que a comissão técnica de Gustavo Quinteros ganhe um tempo maior de descanso e de preparação para a partida contra os peruanos do Atletico Grau. Este jogo está confirmado para 8 de abril.

Viagem casada?

O Grêmio ainda não definiu a logística, mas existe a possibilidade de a delegação Tricolor realizar uma viagem casada. Depois de enfrentar o Sportivo Luqueño, em Assunção, no Paraguai, a delegação pode viajar direto para a capital Cearense.

O Grêmio vai continuar adotando os voos fretados na temporada de 2025. Para os confrontos de Copa do Brasil, por exemplo, os deslocamentos foram com voos exclusivos. Essa medida serve para tentar diminuir os desgastes envolvendo os longos deslocamentos pelo Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Calendário de jogos do Grêmio:

Atlético-MG (Arena) - 29/3

Sportivo Luqueño (fora) - 2/4

Ceará (Castelão) - 6/4*

Atlético Grau (casa) - 8/4

Flamengo (Arena) - 13/4

Mirassol (Maião) - 16/4

Inter (Arena) - 20/4

Godoy Cruz (fora) - 24/4

Vitória (Barradão) - 27/4

Copa do Brasil (ida) - 30/4

* Jogo pode ser confirmado para o dia 5 de abril.