Almir dos Santos leva o bronze no salto triplo, mas é desclassificado no Mundial Indoor

Da alegria do pódio à frustração da desclassificação. O brasileiro Almir dos Santos, que havia conquistado o bronze no salto triplo na madrugada desta sexta-feira, em Nanjing, na China, pelo Mundial Indoor de Atletismo, acabou sendo punido e perdeu o posto de terceiro colocado.

De acordo com a organização, o motivo da pena imposta ao atleta foi a utilização de uma sapatilha proibida pela World Athletics. Ao saber da decisão, a delegação brasileira entrou com um recurso. No entanto, a chance de anular a sanção é remota pois os atletas tinham o conhecimento de que o material não poderia ser utilizado.