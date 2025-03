Um resumo de quem são os adversários do Grêmio na fase de grupos da Sul-Americana

Luqueño conquistou vaga na Sula com vitória na eliminatória contra o Ameliano. @spluquenoficial / Reprodução / Instagram

Os caminhos da América foram apontados para a Dupla. O Grêmio, na Sul-Americana, entrou no Grupo D, com o argentino Godoy Cruz, o paraguaio Sportivo Luqueño e o peruano Atlético Grau.

A bola começa a rolar na Sula na primeira semana de abril e deflagrará uma maratona intensa para o Tricolor. A seguir, um breve resumo de quem são os adversários gremistas.

Godoy Cruz

Godoy tem um começo ruim na temporada, embora venha de quatro empates e duas vitórias. Luis ROBAYO / AFP

É um clube de porte médio da Argentina. Atualmente, ocupa a nona posição em seu grupo (são dois de 15 na Liga Profesional). O Godoy tem um começo ruim na temporada, embora venha de quatro empates e duas vitórias. Tanto que trocou de técnico. Ernesto Pedernera fosse devolvido ao time B. Esteban Solari, irmão de Santiago Solari, ex-Real Madrid, assumiu o cargo. O clube caiu na Copa Argentina para o Excursionistas.

O Godoy protagonizou a cena triste deste começo de ano na Argentina, quando um auxiliar foi agredido, e o jogo contra o Talleres acabou suspenso no primeiro tempo. Além de seis jogos com portões fechados no Argentino, perdeu três pontos e foi multado.

Sportivo Luqueño

É o clube da cidade em que fica a sede da Conmebol, na região metropolitana de Assunção, é conhecido aqui no Brasil por ter formado Romerito, grande ídolo do Fluminense nos anos 1980 e um dos maiores jogadores paraguaios da história. Neste ano, o Luqueño ocupa a nona colocação no Apertura, entre 12 times.

O técnico conhece bem o Grêmio. Gustavo Morínigo comandou Sport e Coritiba aqui no Brasil. A vaga na Sula veio com vitória na eliminatória contra o Ameliano. Foi a primeira no ano.

Atlético Grau

Grau é de Piúra, importante cidade do norte peruano. @club_atleticograu / Reprodução / Instagram

O "El Património", como é chamado pela torcida, disputa sua segunda Sula. Esteve em 2020, por ganhar a Copa nacional. Em 2022, voltou da segunda divisão. O Grau é de Piúra, importante cidade do norte peruano. Mas como o estádio local está abandonado, manda seus jogos em Sullana, cidade próxima, ou em Trujillo, na costa peruana e numa região mais central.

O técnico é o ex-goleiro argentino Ángel Comizzo, que chegou a ser cotado para substituir Jorge Fossati na seleção peruana. O Grau chegou à Sula depois de eliminar o Cusco, nos pênaltis.