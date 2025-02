Técnico do Paraguai observará Villasanti no Gre-Nal 444

O treinador do Paraguai está no Brasil acompanhando jogos de atletas paraguaios.

Gustavo Alfaro, técnico da seleção paraguaia, está em Porto Alegre para acompanhar o Gre-Nal 444 deste sábado (8). O treinador está hospedado no hotel que serve de concentração para o Grêmio. O objetivo é ver Mathías Villasanti. O experiente treinador conversou com a reportagem de GZH.

Alfaro está no Brasil acompanhando jogos de atletas paraguaios. Antes de desembarcar na capital gaúcha, por exemplo, ele viu o clássico entre Palmeiras e Corinthians . A ideia é continuar em solo brasileiro nos próximos dias.

– Ver o futebol brasileiro serve de aprendizado para mim. É uma das ligas mais disputadas do mundo. Por isso, estou conversando com Luiz Zubeldia (técnico do São Paulo), Gustavo Quinteros, Dorival Jr. – disse o treinador de 62 anos.