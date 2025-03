Braithwaite deve desfalcar o Grêmio por cerca de um mês; confira a lista de jogos que ele será ausência

Atacante não estará à disposição do Tricolor para os primeiros jogos do Brasileirão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Gre-Nal 446 custou caro para o Grêmio. Além de não reverter a vantagem do Inter, que conquistou o Gauchão, o Tricolor também perdeu o seu principal jogador, Braithwaite, por lesão. E, segundo fontes consultadas por Zero Hora, a ausência será longa.

A lesão no músculo adutor longo da coxa direita é de grau 2. E tradicionalmente o período de recuperação é estimado entre quatro a seis semanas.

No cenário mais otimista — quatro semanas —, como o problema físico foi agravado no Gre-Nal do dia 16 de março, Braithwaite perderia cerca de seis jogos pelo Grêmio. E teria condições de retornar para a disputa do Gre-Nal 447, com data base no dia 20 de abril.

Porém, caso seja um prazo maior, como o de seis semanas, a volta seria entre final de abril e início de maio: pela ida da Copa do Brasil (adversário indefinido) ou contra o Santos, na Arena, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão.

Diante disso, Arezo deve ser o substituto de Braithwaite. O uruguaio, que chegou ao Tricolor no ano passado e ainda não teve sequência como titular, deve ganhar mais oportunidades no time de Quinteros a partir da estreia do Brasileirão, contra o Atlético-MG, na Arena, no próximo dia 29.

Confira a lista de jogos que Braithwaite deve desfalcar o Grêmio

Melhor cenário

Atlético-MG (Arena) - 29/3 Sportivo Luqueño (fora) - 2/4 Ceará (Castelão) - 06/4 Atlético Grau (casa) - 09/4 Flamengo (Arena) - 13/4 Mirassol (Maião) - 16/4 Inter (Arena) - 20/4 (previsão de volta)

Pior cenário

Atlético-MG (Arena) - 29/3 Sportivo Luqueño (fora) - 2/4 Ceará (Castelão) - 06/4 Atlético Grau (casa) - 09/4 Flamengo (Arena) - 13/4 Mirassol (Maião) - 16/4 Inter (Arena) - 20/4 Godoy Cruz (fora) - 23/4 Vitória (Barradão) - 27/4 Copa do Brasil (ida) - 30/4 Santos (Arena) - 4/5 (previsão de volta)