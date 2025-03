Braithwaite sofre lesão e deve desfalcar o Grêmio na estreia do Brasileirão

O Grêmio informou no início da tarde desta sexta-feira (21) que o centroavante Braithwaite teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor longo da coxa direita . O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia para voltar a ficar à disposição do técnico Gustavo Quinteros.

De acordo com a nota do clube, a lesão foi diagnosticada em exames de imagem realizados após a disputa da final do Gauchão, no último domingo (16). No entanto, o atleta era tratado como dúvida para o Gre-Nal decisivo no Beira-Rio porque, na partida anterior, contra o Athletic, pela Copa do Brasil, havia sido substituído nos minutos iniciais com dores na região da virilha.