Site aponta dificuldades dos grupos de Grêmio e Inter na Sul-Americana e Libertadores; confira o ranking

Inter quer o tri da Libertadores; Grêmio tenta a taça inédita da Sul-Americana. Montagem sobre fotos de Alejandro Pagni / AFP e Divulgação Conmebol

Um perfil de análise de futebol nas redes sociais apontou que o grupo do Inter é o mais difícil da Libertadores e o do Grêmio, o mais fácil da Copa Sul-Americana. O levantamento foi apresentado pelo DataFut, com base no ranking da Opta, um banco de dados e estatísticas esportivas. Veja abaixo o ranking completo.

Segundo o DataFut, o Grupo F, que tem Inter, Bahia, Nacional-URU e Atlético Nacional-COL soma 80,42 pontos no critério da Opta. Ele é seguido pelas chaves G (Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño) e B (River Plate, Independiente del Valle, Universitario-PER e Barcelona-EQU).

No caso do Grêmio, só o Grupo H, com Atlético-MG, Caracas, Cienciano e Iquique, tem pontuação inferior. O levantamento aponta que a chave do Tricolor, que tem Godoy Cruz, Sportivo Luqueño e Atlético Grau-PER, soma 75,95 pontos.

A curiosidade do ranking é que o terceiro mais complicado é da Sul-Americana. O grupo que conta com América de Cali, Huracán, Racing-URU e Corinthians está acima das demais chaves da Libertasores em termos de dificuldade.

Como funcionam os cálculos

O Power Ranking da Opta é um sistema que possui quase 14 mil times no mundo, de 180 países e 400 ligas. Ele varia de 100 (o melhor time) até zero (o pior) e é atualizado diariamente. O sistema é baseado no que se costuma chamar de "elo hierárquico”, um conceito usado em vários esportes.

O cálculo é relativamente simples. Após cada jogo, os pontos de classificação são trocados entre as equipes, dependendo do resultado. Por exemplo, o time A tem como elo 2,5 mil pontos, e o B, 2 mil. Se o time B vencer por 1 a 0, ele retira 10 pontos do adversário e pega para si. Se forem dois gols, trocam 20 pontos, e assim por diante.

Essa diferença do elo entre as equipes serve como um preditor para uma partida, e a classificação vai ser atualizada jogo a jogo com base na probabilidade de a equipe vencer e no resultado real da partida. No longo prazo, o sistema se adapta, e uma equipe inicialmente subestimada terá força representada no sistema caso consiga bons resultados.

Para chegar ao ranking, o modelo adota a transformação de potências, uma técnica de transformação de dados usada para estabilizar a variância e fazer com que os dados fiquem mais semelhantes a distribuições.

Ranking dos grupos da Libertadores e Sul-Americana

Libertadores — Grupo F (Nacional-URU, Inter, Atlético Nacional-COL e Bahia) — 80,42

(Nacional-URU, Inter, Atlético Nacional-COL e Bahia) — 80,42 Libertadores — Grupo G (Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño) — 79.22

(Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño) — 79.22 Sul-Americana — Grupo C (América de Cali, Huracán, Racing-URU e Corinthians) — 79.00

(América de Cali, Huracán, Racing-URU e Corinthians) — 79.00 Libertadores — Grupo B (River Plate, Independiente del Valle, Universitario-PER e Barcelona-EQU)— 78.85

(River Plate, Independiente del Valle, Universitario-PER e Barcelona-EQU)— 78.85 Libertadores — Grupo E (Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Bucaramanga-COL) — 78.70

(Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Bucaramanga-COL) — 78.70 Libertadores — Grupo D (São Paulo, Libertad, Talleres e Alianza Lima) — 78.68)

(São Paulo, Libertad, Talleres e Alianza Lima) — 78.68) Libertadores — Grupo C (Flamengo, LDU, Táchira e Central Cordoba-ARG) — 78.05

(Flamengo, LDU, Táchira e Central Cordoba-ARG) — 78.05 Libertadores — Grupo A (Botafogo, Estudiantes-ARG, Universidad de Chile e Carabobo) — 77.75

(Botafogo, Estudiantes-ARG, Universidad de Chile e Carabobo) — 77.75 Libertadores — Grupo H (Peñarol, Olimpia, Vélez e San Antonio Bulo Bulo) — 76.68

(Peñarol, Olimpia, Vélez e San Antonio Bulo Bulo) — 76.68 Sul-Americana — Grupo A (Independiente-ARG, Guaraní-PAR, Potosí e Boston River) — 76.28

(Independiente-ARG, Guaraní-PAR, Potosí e Boston River) — 76.28 Sul-Americana — Grupo B (Defensa y Justicia, Universidad Católica-EQU, Cerro Largo-URU e Vitória) — 76.28

(Defensa y Justicia, Universidad Católica-EQU, Cerro Largo-URU e Vitória) — 76.28 Sul-Americana — Grupo G (Lanús, Vasco, Puerto Cabello e Melgar) — 74.75

(Lanús, Vasco, Puerto Cabello e Melgar) — 74.75 Sul-Americana — Grupo E (Cruzeiro, Palestino, Unión-ARG e Mushuc Runa) — 75.70

(Cruzeiro, Palestino, Unión-ARG e Mushuc Runa) — 75.70 Sul-Americana — Grupo F (Fluminense, Unión Española-CHI, Once Caldas e San José) — 74.70

(Fluminense, Unión Española-CHI, Once Caldas e San José) — 74.70 Sul-Americana — Grupo D (Grêmio, Godoy Cruz, Sportivo Luqueño e Atlético Grau-PER) — 74.95

(Grêmio, Godoy Cruz, Sportivo Luqueño e Atlético Grau-PER) — 74.95 Sul-Americana — Grupo H (Atlético-MG, Caracas, Cienciano e Deportes Iquique) — 71.12

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.