STU Pro Tour: competição de skate começa nesta sexta em Porto Alegre; confira a programação

O final de semana promete ser radical em Porto Alegre. Começa nesta sexta-feira (21) na Capital a primeira etapa do STU Pro Tour 2025 . É a quarta vez que a cidade recebe o torneio de skate e, mais uma vez, o cenário será a pista da Orla do Guaíba, a maior da América Latina .

Haverá competição nas modalidades street e park, tanto masculino quanto feminino. As provas começam às 10h desta sexta, com a fase 1 do street masculino e do park feminino.