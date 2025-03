Lula embarca para viagem ao Japão, com escala nos EUA

Alckmin assume a presidência durante o período no qual o presidente estiver na Ásia. Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na noite deste sábado (22) rumo ao Japão. O avião presidencial, que partiu da Base Aérea de Brasília (DF), fará uma escala amanhã, na cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, no domingo (23).

De acordo com a agenda, o petista chegará ao Aeroporto Intercontinental George Bush às 4h15min pelo horário local - 6h15min pelo horário de Brasília. Cerca de duas horas depois, Lula seguirá viagem rumo ao Japão.

A expectativa é de que o chefe do Executivo brasileiro chegue a Tóquio na segunda-feira (14) pelo horário de Brasília. O vice-presidente Geraldo Alckmin assume como chefe do Executivo.

Série de compromissos

Após desembarcar em solo asiático, o primeiro compromisso será um encontro com o imperador Naruhito e a imperatriz Masako, na terça-feira (25), noite de segunda-feira (24) no Brasil. No mesmo dia, os monarcas oferecem um jantar no Palácio Imperial do Japão.

Na quarta-feira (26), Lula participará do Fórum Empresarial Brasil-Japão, com empresários de ambos os países, e terá uma reunião com o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, seguido de um antar oferecido pelo anfitrião no Palácio Akasaka.

Nos dias 28 e 29 de março, Lula cumpre visita oficial a Hanói, no Vietnã. O primeiro-ministro do país do Sudeste Asiático, Pham Minh Chính, esteve no Brasil em 2023.

Ao longo da viagem, Lula deve ser acompanhado por uma comitiva de 11 ministros, além dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), entre outros parlamentares (veja lista no fim da reportagem).

Leia Mais Hugo Motta afirma ser "impossível" que projeto de isenção do IR passe pelo Congresso sem alteração

Comércio e diplomacia

Do ponto de vista comercial, em 2024, o Japão foi o terceiro maior parceiro do Brasil na Ásia e terceiro maior destino de exportações brasileiras à região, com intercâmbio comercial de US$ 11 bilhões e superávit de US$ 148 milhões.

Segundo o Banco Central (BC), em 2023, o Japão respondia por um total de US$ 35 bilhões em investimentos diretos no país, sendo o nono maior estoque de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) no Brasil e o segundo maior investidor asiático.

De acordo com a diplomacia brasileira, um dos objetivos da viagem ao Japão é conseguir um compromisso político do país para que envie ao Brasil uma missão técnica das autoridades sanitárias japonesas para inspecionar as condições da produção de carne bovina do país. Esse seria um dos passos necessários para o Brasil acessar o mercado de carne bovina japonês, o terceiro maior importador de carne do mundo, um dos mercados mais cobiçados do segmento de proteína animal.

No Vietnã, que se tornou o quinto maior consumidor dos produtos agropecuários brasileiros, o objetivo também é fortalecer a parceria, tanto em nível comercial como diplomático. Um dos objetivos dessa visita é consolidar as etapas necessárias para elevar o Vietnã a parceiro estratégico do Brasil.

Em 2024, Brasil e Vietnã registraram um volume de comércio de US$ 7,7 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 415 milhões. Em 2002, na última visita de Lula ao país, o comércio entre as duas nações era de apenas US$ 500 milhões.

Leia Mais Marta Sfredo: para quais países as exportações gaúchas mais cresceram em 2024

Autoridades previstas na viagem de Lula ao Japão e ao Vietnã

Ministros

Ministro da Educação, Camilo Santana

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira

Ministro dos Transportes, Renan Filho

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho

Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Luciana Santos

Ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes

Parlamentares