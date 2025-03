Por que julgamento por golpe de Estado é histórico no Brasil

Mesmo que tenha como resultado a pouco provável decisão de não transformar em réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, o julgamento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (25), entrará para a história como o primeiro sob acusação de golpe de Estado no Brasil .

Além de um ex-presidente, estão submetidos ao escrutínio do STF três generais e um almirante, além de ex-ministros e ex-diretores de órgãos de segurança . É inédito, portanto histórico. E é bom lembrar que, embora se fale em "julgamento", a decisão que a Primeira Turma vai tomar não é de condenação ou absolvição : só avalia se os acusados devem se tornar réus. Ou não.

O tom didático da leitura da sustentação oral do procurador-geral da República, Paulo Gonet, uniu as manifestações de Bolsonaro em vídeo desafiando a Suprema Corte e ameaçando intervenção institucional ao "sinistro" (palavra dele) plano previsto no Punhal Verde e Amarelo, que previa mortes por envenenamento e outros métodos.