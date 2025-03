Betina Worm comanda celebração do aniversário de Porto Alegre

Betina Worm cortou bolo de bombons e frutas com velas vermelhas representando a idade da cidade.

Na ausência de Sebastião Melo — que foi a Brasília para reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad —, coube à vice Betina Worm cantar Parabéns e cortar o bolo em comemoração aos 253 anos de Porto Alegre. A celebração foi em frente ao Paço Municipal , com o tradicional Parabéns Gaúcho, bolo e apresentações musicais.

Com velas vermelhas representando o número 253, o bolo de 21 quilos, recheado de bombons e frutas, foi doado por comerciantes do Mercado Público , que também participaram da comemoração organizada pela Secretaria de Cultura.

Pela primeira vez em 253 anos de história, coube a uma mulher a responsabilidade de cortar o bolo de aniversário na posição de prefeita da cidade, mesmo que por um dia. No discurso que fez à população reunida na Praça Montevidéu, Betina destacou Porto Alegre como uma cidade resiliente, com um povo que consegue superar as dificuldades.