Leite adota modelo do RS Seguro para acompanhar iniciativas na Educação

Assim como conseguiu reduzir os indicadores de criminalidade nos últimos anos com o programa RS Seguro, o governador Eduardo Leite resolveu replicar o modelo na educação , na tentativa de superar os obstáculos que fazem o Estado patinar e até retroceder no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

A primeira reunião das frentes criadas para melhorar o desempenho no Ideb foi realizada nesta quarta-feira (26), sob o comando de Leite, com a participação da secretária da Educação, Raquel Teixeira , da secretária adjunta, Stefanie Eskereski , dos coordenadores regionais de Educação e demais líderes da secretaria.

Aod saiu satisfeito com o que ouviu de Leite, Raquel e Stefanie. O grupo tem também a participação do chefe de Gabinete, Euclides Maria da Silva Neto, responsável pela agenda, que se comprometeu a reservar espaço para as reuniões da educação na lista de prioridades do governador.