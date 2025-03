Áudio de Nardes, no final de 2022, indica conhecimento de trama golpista

Era dezembro de 2022. Jair Bolsonaro se recusava a reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e seus aliados tentavam contato com ETs em frente aos quartéis, quando vazou uma mensagem de áudio do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Compartilhada em um grupo de produtores rurais, a mensagem de Nardes dava a entender que ele sabia de um movimento que não estava na mídia tradicional.