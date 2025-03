Como réu, Bolsonaro se defendeu, complicou seu caso ou confessou?

Em tese, seria uma oportunidade para se defender , mas acabou fazendo um "vale a pena ver de novo" do famigerado cercadinho do Palácio do Planalto, onde dia sim, outro também, ultrajava algum brasileiro.

Mais espantosa foi uma espécie de confissão, muito semelhante à que havia feito no final do ano passado , conforme registrado pela coluna:

— Nem atos preparatórios houveram (sic) para isso, se é que para você trabalhar com dispositivo constitucional é sinal de golpe. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, o parlamento, setores do Poder Judiciário, setores da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe, nada disso houve.