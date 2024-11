Por que Bolsonaro pode não estar mentindo quando diz que nunca falou em golpe

Como a coluna já observou, a cogitação de golpe no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro começou ainda antes da posse. Precedeu, portanto, qualquer medida do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou do Supremo Tribunal Federal (STF) e a anulação da condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corte suprema – motivo de indignação citado por apoiadores.