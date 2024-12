Kyrgios diz que casos de doping em líderes do ranking é 'repugnante' para o tênis

De volta ao circuito após grave lesão, Nick Kyrgios disparou neste sábado contra os casos de doping no tênis. O australiano afirmou que os testes positivos do italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, e da polonesa Iga Swiatek, que dominou o ranking nos últimos dois anos, são "repugnantes" para o esporte.

"Eu só acho que isso foi tratado de forma horrível no nosso esporte. Dois números um do mundo sendo acusados de doping é repugnante para o nosso esporte. É uma visão horrível", declarou o tenista, ex-número 13 do mundo. "A integridade do tênis neste momento, e todo mundo sabe disso, mas ninguém quer falar sobre isso, é horrível. Não está certo."

Os casos de doping de Sinner e Swiatek surpreenderam o mundo do tênis neste sábado. O italiano, novo astro do tênis masculino, falhou em dois testes antidoping em março. Os exames constataram a presença de um esteroide anabolizante. No entanto, foi inocentado por um tribunal independente.

O número 1 do mundo, porém, ainda poderá ser punido pelos testes positivos porque a Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) recorreu da decisão. Se condenado, o campeão do Aberto da Austrália e do US Open deste ano poderá ser suspenso por até dois anos.

O caso de Swiatek, atual número dois do mundo, foi mais recente e gerou uma suspensão de apenas um mês. Em ambos os casos, os tenistas escaparam de punições duras porque suas defesas, bem-sucedidas, alegaram contaminação de amostras de suplementos ou medicamentos consumidos de forma recorrente pelos tenistas.

"Ele falhou em dois testes de doping em momentos separados. Não foi um após o outro. Eles foram em períodos de tempo diferentes. Então, se você acha que foi assim que entrou no sistema dele. Se é assim que você acha que aconteceu, então...", criticou Kyrgios, em referência ao caso de Sinner, punido apenas com a perda da premiação em dinheiro e dos pontos conquistados no momento do teste.

"Mas, se ele não fez nada de errado, por que eles tiraram sua premiação em dinheiro e pontos? Obviamente, eles encontraram algo errado com isso. Obviamente, a Wada apelou por causa disso", declarou o australiano.