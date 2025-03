É necessário estar atento aos riscos de usar produtos sem recomendação médica. Janeberry / stock.adobe.com

Olhar no espelho e notar olheiras profundas, arroxeadas, escuras ou inchadas pode se tornar um motivo de insegurança para algumas pessoas. E, como o cansaço, as noites mal dormidas e o estresse ajudam a acentuar essa característica, são raras as pessoas que podem dizer que não têm olheiras.

Não faltam soluções "mágicas" viralizadas nas redes sociais – pepinos, pasta de dente e séruns tecnológicos são algumas delas. No entanto, é preciso ter cuidado, pois grande parte desses produtos não têm efeitos duradouros no aspecto das olheiras.

De acordo com a médica Mariele Bevilaqua, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), alguns produtos ajudam a amenizar, mas não resolvem completamente o problema:

— A pele das pálpebras é fina e delicada, e os orifícios de entrada para os produtos são muito pequenos em relação ao tamanho das moléculas que os compõem. As redes sociais fazem promessas porque promovem vendas, mas devemos estar atentos aos riscos de usar produtos sem recomendação médica.

A dermatologista explica que alguns ativos ajudam a amenizar bastante as olheiras. No entanto, além da questão do tamanho das moléculas — que devem ser muito pequenas —, é importante saber que esses ativos têm ação limitada. Ou seja, auxiliam durante o uso, mas, quando a pessoa interrompe a aplicação, o problema retorna.

Tipos de olheiras

O ativo indicado para cada pessoa depende do tipo de olheira que ela apresenta. Existem três tipos principais:

Profunda

Têm como causa a genética, que determina como será a formação dos ossos, ligamentos e músculos da face. Os membros de uma mesma família tendem a ser parecidos nesse aspecto.

Pigmentar

É a mais escura e dá a impressão de mancha. Ela pode ocorrer por conta do aumento de melanina ou hemossiderina, um pigmento anormal microscópico encontrado no corpo humano, em coloração acastanhada, que resulta da degradação de hemácias.

— Também tem origem genética e predomina em grupos raciais como os árabes e os indígenas — detalha a dermatologista.

Vascular

Conhecida como "arroxeada", ocorre principalmente em pessoas de origem caucasiana, com pele mais clara e fina, nas quais os vasos sanguíneos aparecem.

Quais são os ativos indicados para cada tipo de olheira?

Profundas: apenas preenchimento com ácido hialurônico

apenas preenchimento com ácido hialurônico Escuras: tiamidol, vitamina C, niacinamida

tiamidol, vitamina C, niacinamida Vasculares: ácido tranexâmico, ácido kójico, ácido tioglicólico, haloxyl

ácido tranexâmico, ácido kójico, ácido tioglicólico, haloxyl Bolsas: nodema, eyeseryl, cafeína, hidratação com peptídeos

Confira mais perguntas e respostas com a dermatologista

Para se obter um bom resultado na redução das olheiras, quais são os fatores importantes?

O estilo de vida influencia diretamente na qualidade da pele e, por consequência, nas olheiras. Exposição solar, desidratação e cigarro envelhecem e acentuam ainda mais o aspecto manchado, seco e craquelado da pele na região dos olhos.

O que definitivamente não funciona para melhorar as olheiras?

Mistura de pasta de dente, rodelas de pepino, óleos essenciais não funcionam e podem, inclusive, queimar a pele e levar a problemas de visão.

Também não se deve fazer preenchimento com materiais permanentes, como PMMA, nem tatuagem. Além do risco elevado de reações inflamatórias de corpo estranho, causando deformações e mutilações, há risco de alteração da coloração da pele permanente, ficando discrepante do resto da face.

Compressas e eyepatch de silicone funcionam?

Compressas frias (e não gelo diretamente) podem melhorar o edema (inchaço) e a circulação local dando um ar de descansado. Chá de camomila gelado em discos de algodão funciona muito bem.

Em termos de procedimentos, o que mais dá certo? Como agem no organismo da pessoa?