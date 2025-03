Hugo Motta afirma ser "impossível" que projeto de isenção do IR passe pelo Congresso sem alteração

Motta indicou que só definirá o relator do texto após voltar de visita oficial ao Japão. O retorno está previsto para o dia 30. Segundo o presidente da Câmara, o "prazo" para a votação do texto, tanto na Câmara como no Senado, é o fim do ano.



— Uma matéria como essa, complexa como ela é, trazendo a amplitude que tem, com avanços no que diz respeito às isenções para quem mais precisa, é impossível que ela passe pela Câmara e pelo Senado sem alteração — disse Motta.