Quanto o contribuinte pagará a menos por ano com mudanças no Imposto de Renda

Economia com o pagamento de imposto terá variação para quem ganha até R$ 7 mil.

As mudanças propostas pelo governo federal no Imposto de Renda podem gerar uma economia anual de até R$ 4.356,89 para o contribuinte. É o caso de quem ficará isento por ganhar até R$ 5 mil no mês. Os demais descontos para quem recebe até R$ 7 mil diminuirão o desembolso em até R$ 1.333,90, conforme detalhamento abaixo.