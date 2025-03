O passo dado para o governo decidir pela antecipação (ou não) do 13º dos aposentados do INSS em 2025

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Com a aprovação do Orçamento da União para este ano, tem-se mais um passo para a definição de antecipação ou não do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mas atenção: é apenas um passo, e não uma definição, porque ela depende de o governo federal editar um decreto para adiantar o pagamento.

A intenção existe. E, se concretizada, seria mais uma ação, em um conjunto delas, para reerguer a popularidade do presidente Lula. O argumento para repetir a antecipação, como em 2024, é de que a medida não tem impacto fiscal, afinal, é um adiantamento do que teria que ser pago ainda neste ano.

Lembrando: no ano passado, o 13º foi pago em duas parcelas: uma em abril, outra em maio. Calculo, à época, do economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank, aponta que R$ 5,61 bilhões foram injetados na economia gaúcha.

E, aqui, há um ponto importante: os beneficiários que esperam por essa confirmação precisam estar atentos a isso. Seria um adiantamento, ou seja, o dinheiro que entraria agora não vai entrar lá no período clássico de pagamento do décimo terceiro, no meio ou final do ano.

O pagamento do 13º pelo INSS tradicionalmente ocorria no segundo semestre. No entanto, desde 2020, vem sendo antecipado para a primeira metade do ano. A medida foi tomada ainda no governo Jair Bolsonaro para reduzir impactos econômicos da pandemia.

14º salário é falso

Outro esclarecimento: não há previsão alguma para pagamento de um "14º salário" ou de uma "folha extra de 13º salário". As informações que circulam em redes sociais e em mensagens de vídeo não são verdadeiras. Até há projetos de lei no Congresso pedindo a criação destes benefícios, mas não avançam há anos e dificilmente terão espaço agora.

