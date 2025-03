IR 2025: como fica para quem fez, recebeu ou intermediou doações na enchente

Muitas pessoas usaram seu Pix ou números de suas próprias contas bancárias para doar, receber ou intermediar doações durante a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, o que gera dúvidas quanto à declaração do Imposto de Renda de 2025. É preciso informá-las ? Tem cobrança de imposto sobre os valores? O que pode ser irregular e gerar punições?

Celso Luft, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do RS e vice-presidente Sescon-RS.

Para tirar dúvidas, o podcast Nossa Economia, de GZH, ouviu o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS) e vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul (Sescon-RS), Celso Luft. A principal orientação é guardar os registros das transações de entrada e saída de dinheiro. Confira abaixo os principais tópicos e ouça a íntegra da entrevista.