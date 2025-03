Veja em vídeo Notícia

Lula apresenta projeto de lei que altera faixa de isenção do Imposto de Renda; acompanhe ao vivo

PL propõe que quem ganha salário de até R$ 5 mil não pague IR. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, estão reunidos com o petista para o evento de anúncio no Palácio do Planalto

18/03/2025 - 11h23min Atualizada em 18/03/2025 - 12h47min Compartilhar Compartilhar