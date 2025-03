R$ 3.036 em 2025 e R$ 5 mil em 2026: a diferença dos dois ajustes na isenção do Imposto de Renda

Há duas formas de reajustar as faixas que definem o pagamento do Imposto de Renda. Uma delas é corrigir de forma linear toda a tabela, o que reduz o tributo para todos. Por exemplo, a isenção é dada para quem ganha até o limite e também retira o imposto de uma fatia dos ganhos de todos os demais. A outra forma é por descontos, como a proposta pelo governo federal e precisa passar pelo Congresso, elevando a isenção a R$ 5 mil a reduzindo imposto para rendas até R$ 7 mil. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, explicou como o governo Lula está aplicando os dois formatos. Veja trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.