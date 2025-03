Um fruticultor e um plantador de soja contam como investiram em irrigação: "Paga a conta"

Produtor de Colinas, no Vale do Taquari, Ricardo Martini instalou há cinco anos um sistema de irrigação na sua área de três hectares, onde planta uva, maracujá, banana, limão e pitaia. A fonte é um poço com capacidade para 30 mil litros de água por hora. O investimento hoje sairia por R$ 100 mil, com retorno em cinco anos.