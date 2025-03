Cresce número de trabalhadores estrangeiros em Porto Alegre; de onde eles vêm

Agências do Sine fazem mutirões para migrantes, segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

– Nas nossas agências do Sine, fazemos mutirões quase todas as semanas para este público. Procuramos empresas do comércio e de serviço e já orientamos sobre a contratação e a documentação mínima para ter segurança no trabalho, local para residir, indicações de alimentação e saúde – diz o diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto, que enviou o levantamento para a coluna.