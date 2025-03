Venezuela lidera e Argentina cresce como origens de trabalhadores estrangeiros no RS; veja ranking

Dos 42.644 trabalhadores estrangeiros com carteira assinada no Rio Grande do Sul em 2024, mais da metade eram venezuelanos, cuja participação no total aumentou em relação a 2023 (veja o ranking abaixo). O Brasil tem, inclusive, a Operação Acolhida para receber refugiados da crise socioeconômica e humanitária da Venezuela.

Em segundo lugar, estão os haitianos, também com uma representatividade bastante significativa, de 15%. O recorte dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi enviado à coluna pelo presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto.

Já com uma fatia menor do gráfico, Argentina e Uruguai aparecem na sequência. Aqui, chama a atenção uma mudança forte nos últimos anos. Em 2022, os trabalhadores uruguaios no Estado eram o dobro do número de argentinos. Em 2023, a diferença diminuiu e, em 2024, a Argentina, que enfrenta mais uma forte crise econômica, passou o Uruguai no ranking.

Total de trabalhadores migrantes no RS em 2024: 42.644

Principais origens:

Venezuela 56% Haiti 15% Argentina 8% Uruguai 7% Cuba 3% Paraguai 2% Peru 1% Chile 1%

Salto em 2024

Aumentou em 30% o número de empregos com carteira assinada ocupados por migrantes estrangeiros no Rio Grande do Sul. Em 2024, foram 9.718 vagas novas com estes profissionais, elevando o total para 42.634 postos de trabalho. A indústria lidera como empregadora, com destaque para os frigoríficos. Das origens, venezuelanos e argentinos foram os que mais assumiram os empregos criados.

