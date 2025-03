Indústria de celulose fecha fábrica no Litoral e sai do negócio de resinas

Indústria gaúcha de celulose e embalagem, a Irani fechará sua fábrica de resina em Balneário Pinhal, no litoral gaúcho. A unidade faz destilação de goma extraída de florestas de pinus. A decisão significa também sua saída do segmento de resinas, conforme comunicado enviado a acionistas, e foco na sua atuação em embalagens . Não foi informado quantos empregos há na unidade e qual será o destino dos funcionários. O encerramento libera cerca de R$ 20 milhões em capital de giro.

O mesmo aviso informa que a empresa comprou 1.856 hectares de terras com florestas de pinus em São José do Norte, no sul do Estado. O valor do negócio foi de R$ 37 milhões. A área pertencia à Flopal Florestadora Palmares. Por fim, a controlada Habitasul Florestal (Hflor) arrendou à Âmbar Florestal florestas gaúchas para extração de goma resina por 10 anos.